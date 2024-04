Palazzo Guiccioli. Rinasce il mito. Trecento biglietti bruciati in mezz’ora

Sold out in mezz’ora. Le prenotazioni per le visite guidate a Palazzo Guiccioli, in programma nel pomeriggio di venerdì 19 aprile, sono andate esaurite in pochissimo tempo, per un totale di circa trecento persone. "Le richieste sono state talmente tante - spiega Ernesto Giuseppe Alfieri - che ci stiamo organizzando per estendere le visite guidate anche al giorno successivo, cioè al sabato".

Entro la fine dell’anno il palazzo sarà aperto al pubblico con i suoi tre musei: Museo Byron, Museo del Risorgimento e il Piccolo Museo delle Bambole e altri Balocchi – Collezione Graziella Gardini Pasini, affidati alla curatela di Alberta Fabbri. Il recupero del palazzo è stato affidato all’architetto Patrizia Magnani e all’ingegnere Maurizio Scarano, di Aurea Progetti, i restauri al Laboratorio del restauro di Ada Foschini. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha acquisito l’edificio storico nel 2011 dal Comune. "Un investimento importante - ricorda Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione - che prevedeva un accordo, e cioè che il Comune investisse il denaro in opere a servizio della comunità, e infatti è stato utilizzato per la realizzazione del Polo scolastico di Lido Adriano".

Il 19 aprile, in mattinata, nei Chiostri danteschi, il presidente della Fondazione Alfieri, il presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli ed il sindaco Michele de Pascale, illustreranno lo stato dei lavori di allestimento museale degli ambienti restaurati di Palazzo Guiccioli, insieme alle collaborazioni che si stanno concretizzando intorno al nuovo complesso museale. Nel pomeriggio seguiranno le visite al palazzo, su prenotazione.