Palio del Niballo, oggi la sfida tra i cavalieri

A Faenza ritorna il Palio del Niballo. Oggi si disputerà l’attesa Giostra del Niballo, giunta alla 67^ edizione. È una rievocazione storica che omaggia il Rinascimento manfredo dall’anno 1959. Tutto pronto per fare un salto nel tempo, con il corteo storico dei 500 figuranti e la corsa equestre. La manifestazione avrà inizio alle 16, quando partirà la sfilata in piazza del Popolo. In caso di maltempo - le previsioni non sono favorevoli - il Palio sarà rinviato a sabato prossimo. Nell’entrata al centro città, il Gruppo Municipale mostrerà il drappo del Palio 2024, opera dell’artista Gian Carlo Montuschi. Dama che vince non si cambia: per il Verde ci sarà nuovamente Alessia Cornacchia. Per il Borgo Durbecco sfilerà Alice Zaccarini. Rosso: Martina Ragazzini. Nero: Giulia Marini. Giallo: Margherita Morini. Sarà presente una delegazione di 30 tedeschi della città gemellata di Schwäbisch Gmünd; tra il pubblico anche 46 cittadini e rappresentanti dell’Amministrazione comunale della città gemellata austriaca di Gmunden. La passeggiata storica al campo di gara avrà inizio alle 18. Prima della nuova lettura del bando del Palio da parte dell’araldo municipale, saranno consegnati tre premi attribuiti da parte della Deputazione del Palio, composta dagli esperti storici faentini: Luisa Renzi, Eugenio Larosa, Michele Orlando e e Aldo Ghetti (in rappresentanza del Sindaco-Magistrato dei Rioni).

Il premio per la dama più bella, rappresentate un "Liocorno", è stato realizzato da Alexandra Massari. Il premio, offerto dalla Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese e forlivese, al migliore corteo storico: nel 2023 vinse il Giallo. Per il sesto anno per volontà di Baldini Group, per ricordare il suo fondatore, verrà assegnato un premio anche al migliore Araldo. Alle 19.40 prenderà il via la contesa. Al Palio 2024 scenderanno in gara ben tre vincitori della difficile gara manfreda e tutti e cinque hanno vinto almeno una Giostra Storica Nazionale. Il più giovane sarà quello del Giallo, il meno giovane, quello del Borgo Durbecco.

Alla luce del suo blasone, ha vinto oltre 60 gara in Italia, il Niballo nel 2022 e la Quintana di Foligno pochi giorni fa, favorito non può che essere il binomio del Borgo Durbecco. Luca Innocenzi 41 anni, folignate, è da tempo il migliore cavaliere da giostre storiche d’Italia e dispone di una cavallo velocissimo, Mister Armando. Gli altri? Su tutti il Verde, campione uscente che in prova è andato molto bene, ma su Magia dei Sapori, destriero che sarà però al debutto. Marco Diafaldi, 37 anni, 22 vittorie nelle giostre d’Italia, 3 al Niballo, 2014, 2015 e 2023, sicuramente cercherà di vendere cara la pelle. Alla luce dei successi del 2019 e del 2021, vinte in modo indiscutibile, il Rione Nero, con Matteo Tabanelli ma sulla debuttante ed estroso Lethal Grey, vorrà essere protagonista. Il Giallo si affida al 23 enne albanese Gertian Cela detto Gege vincitore della Bigorda 2022, che porta la debutto All Our Dream, velocissimo, e che potrebbe avere il ruolo da outsider. Le gare possono essere seguite sull’App ’Niballo Palio di Faenza’; il Palio verrà trasmesso dalle 18 sui suoi canali ufficiali.

Gabriele Garavini