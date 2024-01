’Panos Tsolakos. Faenza, 1960/2024’, la conferenza

Domani alle 10, l’Isia di Faenza ospita una conferenza nell’ambito del progetto Panos Tsolakos. Faenza, 1960/2024 con relatori Sabrina Sguanci e Mirco Denicolò.

’Le temperature sono alte! Esperienze creative per il Design Ceramico’ è il titolo dell’intervento della professoressa Sabrina Sguanci, docente di Design del prodotto ceramico all’Isia di Faenza, a cui seguirà l’intervento del professor Mirco Denicolò, docente di Modelli e prototipi e responsabile del Laboratorio tecnologico di ricerca ceramica dell’Isia di Faenza, dal titolo ’La ceramica all’Isia’ di Faenza. Il progetto Panos Tsolakos. Faenza, 1960/2024 nasce con l’obiettivo di valorizzare l’opera di Panos Tsolakos, artista greco arrivato a Faenza nel 1960 con una borsa di studio iniziando a frequentare l’Istituto d’Arte per la Ceramica in un perodo durante il quale la spinta fortemente tecnologica era impressa dall’allora direzione condotta da Tonito Emiliani.

L’appuntamento è rivolto agli studenti del liceo artistico Torricelli Ballardini, ai giovani frequentanti il corso Ifts, oltre agli studenti iscritti all’Isia di Faenza e a tutti coloro che fossero interessati. L’appuntamento di domani è a ingresso libero.