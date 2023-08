"Parcheggi selvaggi in via Jelenia Gora, cosa fa il Comune?"

Dai consiglieri Monica Garoia e Gianluca Salomoni (Romagna Cervese) arriva una interpellanza sui ‘parcheggi selvaggi’ a Milano Marittima. In via Jelenia Gora "parecchi indisciplinati automobilisti, consci che la locale Polizia sarà sicuramente impegnata in altri tipi di servizi, parcheggiano il loro mezzo a ridosso della pineta, anche in aree di passaggio critico, nonostante a poche decine di metri vi siano stalli liberi di qualsiasi colore". L’amministrazione comunale "pensa di continuare a tollerare codesti "parcheggi selvaggi" in questi giorni? Quali sono i controlli sono previsti?".