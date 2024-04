Nell’aprile 1988 il consiglio comunale di Ravenna, poco prima dello scioglimento per le elezioni, approvò una serie di modifiche al Piano regolatore fra cui la previsione di un parcheggio nell’area dell’ex fabbrica del ghiaccio in via Circonvallazione alla Rotonda (nella foto, scorcio degli anni 80). Nelle previsioni il parcheggio avrebbe dovuto servire sia il Mausoleo di Teodorico (collegato con percorso pedonale) sia la Rocca Brancaleone cui avrebbe dovuto essere collegato con un sottopasso. Contemporaneamente era prevista la chiusura del parcheggio in terra battuta alla Rocca.

A cura di Carlo Raggi