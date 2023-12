Parco commerciale: luci e ombre. Tanti gli spazi abbandonati

Persiste il periodo altalenante del parco commerciale Le Bassette dove, a parte due supermercati aperti da decenni, per gli altri spazi spesso le saracinesche vengono alzate e abbassate in tempi piuttosto brevi. Realizzato nel 1982, il centro è stato una delle prime aree commerciali innovative della città con locali dotati di ampia metratura in cui inizialmente hanno trovato spazio, tra gli altri, grandi mobilifici, concessionarie auto, negozi di articoli sportivi o elettronica. Dopo diverso tempo, con l’apertura di nuovi centri commerciali in altre zone della città, il complesso ha perso molto della propria attrattiva.

In tempi recenti, nonostante l’apertura di attività ristorative e ludiche al posto di alcuni negozi, non è stato raggiunto l’obiettivo di rilanciare nuovamente l’infrastruttura e, di conseguenza, locali vuoti, meno cura degli edifici e degli arredi oltre a parecchio disordine, fanno percepire al visitatore un profondo senso di abbandono e insicurezza. In certi punti il fondo stradale è pieno di buche e avvallamenti e a terra vi sono parecchi detriti. Inoltre, l’illuminazione sotto al porticato è insufficiente ma è la sola accesa in quanto i lampioni di tutto il parcheggio sono spenti così come i grandi fari che illuminavano le insegne delle attività.

Una parte del parcheggio laterale era stata transennata ma ormai le recinzioni sono cadute a terra, l’area esterna coperta pare essere diventata rifugio per senzatetto e, a terra, vi è una notevole quantità di rifiuti: un pessimo biglietto da visita, praticamente alle porte della città.

Marco Beneventi