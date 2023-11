Parco Mita, lotta al degrado. Dall’1 dicembre scatta l’ordinanza anti-alcol

Qualche criticità al Parco Mita c’è, per questo è stata emessa un’ordinanza che dal 1° dicembre vieterà il consumo di bevande alcoliche all’interno di alcune aree verdi, tra cui proprio il parco di via Ravegnana. A darne notizia nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato l’assessore alla sicurezza di Faenza Massimo Bosi, in risposta ad un’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi. Le questioni legate al degrado e ad alcuni episodi critici avvenuti nei mesi scorsi in quell’area verde, che tra l’altro nel corso degli ultimi anni era stata anche oggetto di interventi di riqualificazione mirati, erano state segnalate al Carlino da diversi cittadini residenti in zona. "Sono stati segnalati atti osceni in pieno giorno, aggressioni verbali, consumo di alcolici con abbandono di bottiglie e lattine anche nelle aree giochi, ubriachezza molesta, risse tra avventori, abbandono di rifiuti – ha scritto nell’interpellanza il capogruppo Bertozzi, aggiungendo che – in orario tardo pomeridiano gruppi sempre più numerosi di cittadini extracomunitari non meglio identificati, occupano intere aree rendendole di fatto non utilizzabili a causa di comportamenti aggressivi". Una situazione che aveva spinto persino il presidente del centro sociale Mita Elmiro Malpezzi a scrivere al sindaco Massimo Isola per chiedere quantomeno di vietare il consumo di bevande alcoliche, vista la gran quantità di bottiglie e di rifiuti che i volontari quotidianamente si trovavano a dover ripulire.

"Siamo a conoscenza dei fatti che sono antecedenti alle date dell’interrogazione – ha replicato l’assessore Bosi –. Da settembre è stato svolto un servizio di controllo aggiuntivo che ha permesso di identificare chi frequentava quell’area. Tutte persone in regola con i permessi. Abbiamo poi ascoltato le attività economiche della zona, stimolando i cittadini a telefonare alle forze dell’ordine segnalando le varie situazioni". Da qui l’invito dell’assessore alla sicurezza "a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine, anche attraverso l’app Fa Tam-Tam che consente di effettuare una telefonata anonima. Purché però sia fatta nel momento in cui i fatti accadono".

Inoltre per contrastare il fenomeno del consumo di alcol nelle ore diurne, ravvisato durante i controlli straordinari delle aree verdi: "Abbiamo preparato un’ordinanza per vietare il consumo di alcol nelle quattro aree individuate". Non solo il Parco Mita dunque ma anche il Parco di Piazza San Francesco, il Parco Tassinari e l’area verde di Piazza Dante. "L’ordinanza, già firmata, entrerà in vigore dal 1° dicembre e completerà l’articolo 41 del regolamento di polizia urbana", ha concluso Bosi.

Damiano Ventura