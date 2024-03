Parlamento della scuola. Premiati gli istituti: "Trasmettono i valori della democrazia"

Un teatro pieno, tanta emozione e una giornata sicuramente memorabile. E’ questa la fotografia della Premiazione del ‘Parlamento della Scuola’ al Teatro Alighieri di Ravenna, con circa 700 persone tra allieve ed allievi, docenti, dirigenti scolastici e genitori assiepati in ogni ordine di posti per assistere al gran finale del progetto ideato da Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Il Presidente Ernesto Giuseppe Alfieri al proposito ha ricordato sul palco ‘l’importanza di imparare i valori della democrazia, del dialogo e del confronto mettendoli in pratica concretamente in una esperienza di elezione, dibattito, votazione e gestione del denaro di tutti, proprio come si fa in Parlamento’. Il Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli ha illuminato il significato della parola ‘Parlamento che significa parlare e quando si parla non ci sono muri, non ci sono guerre, c’è invece il confronto anche tra convinzioni opposte ma libere’. Dopo l’applauditissima performance di Zw Jackson, youtuber con un milione di follower e una passione infinita per il calcio (la maglia numero 14 è dedicata a Crujiff), e di Jpata, ex giocatore dell’Inter e oggi influencer di immediata simpatia e presa, è stato il momento delle scuole ad essere protagoniste, chiamate sul palco per la premiazione da Monica Frasca, dirigente scolastico della scuola Toddlers e coordinatrice del progetto assieme a Erika Fabbri della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Le scuole premiate sono state l’I.C. A. Baccarini di Russi con la presenza anche della sindaca Valentina Palli, l’I.C. n. 1 Andrea Canevaro di Castiglione di Ravenna, la Scuola Primaria Vittorino da Feltre di Sassuolo (Modena), l’I.C. Monte San Pietro di Monte San Pietro (Bologna), la Scuola Primaria San Giuseppe di Lugo, la Scuola Primaria San Vincenzo de Paoli di Ravenna, l’I.C. di Pianoro (Bologna), la Scuola Primaria Santa Dorotea di Casalgrande, la Scuola Primaria Melozzo degli Ambrogi (Forlì). Tutti gli allievi e le allieve hanno ricevuto una copia della Costituzione ed un diploma a ricordo di questa bellissima esperienza: le scuole vincitrici del progetto hanno anche ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna l’assegno per poter realizzare veramente il progetto che hanno presentato e votato nel proprio ‘Parlamento’, ovvero il laboratorio storico, l’acquisto di attrezzature sportive per tutti gli sport, corsi di cucina, la piantumazione di alberi, l’acquisto di armadietti scolastici e di strutture per il miglioramento della scuola. Con questa iniziativa, portata avanti con entusiasmo e con passione oltre che con un impegno economico ed organizzativo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna conferma la propria attenzione verso il settore dell’educazione e delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.