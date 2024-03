Per la prima volta in città arrivano i dieci finalisti di Zelig

Stasera al ristorante Terminal in via Faentina 175/X la finalissima delle selezioni nazionali di Zelig. Lo show inizia alle 21.30 con un breve spettacolo dei talenti under 15 dell’Accademia Multidisciplinare di Ravenna, ex Accademia Marescotti. A seguire si disputerà la finale, per la prima volta a Ravenna, con l’esibizione dei 10 comici selezionati. Guidano la serata Andrea Vasumi, comico e improvvisatore, e Deda Fiorini, scrittrice, autrice e fondatrice dell’accademia; sarà inoltre presente il Direttore Artistico di Zelig Giancarlo Bozzo.

I posti a sedere sono sold out ma l’ingresso è libero e aperto a chiunque voglia godersi una serata diversa e divertente.

Per informazioni cell. 366 904 5438.