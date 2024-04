’Per un Borgo San Rocco’. Eventi tra mercati e gusto per valorizzare il quartiere

Torna per la seconda edizione ‘Per un Borgo San Rocco’, il progetto nato con l’obiettivo di valorizzare uno dei quartieri più caratteristici e identitari della città. Quest’anno il programma, più ricco, presenta una serie di novità e appuntamenti sulle diverse sfaccettature e peculiarità dello storico quartiere. Il programma completo è stato presentato ieri al ristorante Alexander. L’iniziativa, promossa per il secondo anno consecutivo dal Comitato ripensandoRavenna in collaborazione con il Comune, l’associazione Il Borgo e gli abitanti e commercianti del quartiere, si propone di coinvolgere imprese, istituzioni e il terzo settore nella rigenerazione di questa preziosa zona di interesse storico. Dopo la passeggiata inaugurale ‘A spasso per il Borgo’di ieri pomeriggio con Marcello Landi, Giovanna Montevecchi e Mauro Mazzotti, il prossimo appuntamento è per il 4 e 5 maggio con la ‘Festamercato di Via de’ Tomai’ che integra il mercato con un percorso itinerante nelle strade circostanti.

Il 28 settembre l’evento ‘Cibovagando Diportainporta’ proporrà un tour gastronomico tematico che coinvolge gli attori del Borgo e offre un’occasione per scoprire le prelibatezze locali. Successivamente ‘Un Borgo da Film!’ promuoverà invece una raccolta di foto e interviste d’epoca, oltre a proiezioni di film sui Borghi ravennati. Infine a fine settembre, primi di ottobre toccherà alla Festamercato dell’area Mugnai/il Cervo, una giornata di festa con protagonisti i due Circoli e i cuochi di CheftoChef emiliaromagnacuochi che coinvolgeràgli abitanti del vicinato. "Per il secondo anno – ha spiegato ieri Franco Chiarini di ripensandoRavenna – presentiamo il cartellone per promuovere il Borgo San Rocco e condividere progetti di rigenerazione di un’area storica di Ravenna". Alla presentazione di ieri è intervenuto anch Ciro Costa di Trail Romagna. "Confermiamo il nostro impegno diretto – ha assicurato – nel supportare il progetto ‘A spasso nel Borgo’. Trail Romagna sarà la guida logistica di questa esperienza, mettendo a disposizione tutto il supporto necessario per rendere indimenticabili gli urban trekking previsti", dichiara Ciro Costa di Trail Romagna.