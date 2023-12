Perdita d’acqua in viale Pallavicini. Cittadini per un giorno a secco: "Troppi autobus, non ci ascoltano"

Dalla serata di sabato 9 dicembre i tecnici hanno lavorato incessantemente per riparare una perdita di acqua in viale Pallavicini, in prossimità della fermata dell’autobus prima della svolta per via Candiano. L’acqua per parecchie ore ha sgorgato come una fontana dall’asfalto. Gli abitanti della zona sono rimasti all’asciutto dalla serate e ancora lamentavano il problema nel pomeriggio di ieri. In ragione della grave perdita, alcun residenti hanno puntato il dito contro la manutenzione della rete idrica e il traffico pesante lungo le strade del centro.

"Il continuo passaggio degli autobus è come il traffico dei camion - lamenta una cittadina –, per inquinamento dell’aria ma anche per il peso sull’asfalto che poi si scarica sulle tubature ed opere sottostanti. Non a caso la rottura si verificata in prossimità della fermata. Sono anni che evidenziamo al Comune questa criticità, ma siamo inascoltati".