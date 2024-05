Petardo esploso a finanziere: il fascicolo è stato archiviato

Non sono emersi elementi di rilievo penale. Il fascicolo sull’incidente che la notte di capodanno è costato diverse dita di una mano a un 46enne, rimasto sempre senza ipotesi di reato, è stato perciò archiviato. In seguito alla deflagrazione, l’uomo – di professione finanziere – era stato ricoverato al reparto di Ortopedia dell’ospedale cittadino. L’esplosione del resto aveva reso necessario un intervento chirurgico eseguito quella stessa notte e che aveva consentito di salvare almeno la mano. Secondo quanto emerso, tutto si era verificato verso le 23.30 all’esterno di un locale di San Marco, nelle campagne ravennati, nel quale era in corso una festa privata. Un testimone, un collega del ferito, aveva in buona sostanza detto di avergli visto impugnare il petardo senza capire se lo avesse inavvertitamente acceso o se invece non avesse fatto in tempo a lanciarlo prima dello scoppio. Il 46enne era quindi stato accompagnato in pronto soccorso. A quel punto i sanitari avevano avvisato il posto interno di polizia. E la notizia era subito giunta in questura: una Volante aveva così guadagnato l’ospedale per raccogliere i primi elementi. La conseguente annotazione, aveva poi raggiunto il palazzo di giustizia. Ed è da quel momento che erano scattati gli accertamenti coordinati dal pm di turno Angela Scorza. Del petardo, sbriciolatosi dopo la deflagrazione, non erano rimasti reperti.