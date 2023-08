Piadina solidale per Sant’Agata

Evento a Parma dedicato alla solidarietà per Sant’Agata sul Santerno. Il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp ha fornito oltre 5000 Piadine per uno dei due menù della serata a base di prodotti certificati, guarniti dagli chef di Parma Quality Restaurants. Presenti all’evento il Presidente del Consorzio Alfio Biagini, insieme ai sindaci Michele Guerra di Parma, Michele De Pascale di Ravenna ed Enea Emiliani di Sant’Agata sul Santerno. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Protezione Civile di Parma intervenuta in Romagna per l’alluvione.