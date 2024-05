Piazza XIII Giugno sotto i ferri. Da lunedì si apre il cantiere

Qualcosa si muove per piazza XIII Giugno, e non solo riferito al manto che nel tempo l’ha resa impraticabile. Nel pomeriggio di ieri, durante un incontro organizzato dall’Amministrazione con alcune delle associazioni di categoria del territorio, Confesercenti e Cna, è stata presentata la ditta che domani riceverà ufficialmente l’incarico del cantiere che porterà in 270 giorni – e non in 180 come inizialmente annunciato dai tecnici del Comune – alla sistemazione di tutta l’area del parcheggio e in altri 95 delle strade laterali interne. Si tratta dell’impresa Zini di Imola che, solo pochi giorni fa, è risultata vincitrice della gara di appalto per i lavori da un milione e 400.000 euro. Dalla prossima settimana la ditta inizierà l’accantieramento dell’opera e a effettuare gli approfondimenti del caso, soprattutto in relazione "allo stato dei sottoservizi che – spiega l’assessora ai Lavori pubblici, Veronica Valmori – rappresentano la parte più incerta della tempistica dal momento che non si ha la certezza della profondità alla quale si trovano. In più non si può pensare di lasciare le attività commerciali della zona senza luce, acqua o gas. Si tratta quindi di un aspetto del cantiere che va particolarmente attenzionato".

L’intervento è diviso in due lotti: il primo, di 270 giorni, relativo al parcheggio, il secondo, di 95 giorni, alle strade interne che avrà inizio solo al termine del precedente. "L’incontro organizzato è servito soprattutto per favorire i contatti fra la ditta, gli esercenti e le associazioni di categoria in modo che ogni passaggio venga condiviso – ha aggiunto Valmori –. A breve, quando sarà individuato il responsabile del cantiere, il suo contatto sarà reso noto alle attività. Zini diventerà quindi l’interlocutore principale di questa fase". La divisione in due stralci dell’opera deriva dal fatto che la proprietà delle strade che contornano il parcheggio è ancora in capo alla proprietà del condominio ‘I diamanti’. "Prima di pubblicare la gara abbiamo chiesto le garanzie legali – precisa Valmori –. Siamo quindi autorizzati a intervenire, essendo comunque un’area destinata a diventare pubblica". Per non mettere in difficoltà le attività, i lavori del parcheggio saranno svolti a stralci successivi. Da parte degli esercenti c’è ancora spazio per qualche perplessità. "Parliamo di gente che è stata scottata più volte – spiega il presidente Confesercenti, Bruno Checcoli –. Sono tutti in attesa di fatti nel più breve tempo possibile".

Monia Savioli