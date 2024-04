Pienone anche con la pioggia. La Pasqua non tradisce Cervia

In questa Pasqua 2024 il meteo non ha aiutato, ma Cervia è stata comunque presa d’assalto. Nonostante il vento, la pioggia e le nubi il ponte ha dato ufficialmente il via alla stagione turistica cervese. Diversi gli stabilimenti balneari e gli alberghi che hanno aperto per inaugurare ufficialmente la stagione 2024. Ristoranti da ‘tutto esaurito’, spiagge piene per aperitivi e musica mentre il centro di Cervia e Milano Marittima sono stati scelti per una passeggiata o tappe culturali come le mostre in corso sul territorio. La pioggia di ieri ha semmai anticipato il rientro per molti, con code sull’Adriatica già dopo pranzo. Del resto ogni anno la Pasqua è fortemente legata al meteo; quest’anno, poi, molti hanno scelto la montagna con gli ultimi scampoli di neve. Cadendo così presto, infatti, resta sempre la grande incognita legata alle previsioni e alle temperature.

Buoni, invece, i primi segnali relativi alle festività tra aprile e maggio, per le quali sono già scattate le prenotazioni. Le località cervesi si sono fatte trovare pronte con l’apertura di hotel, ristoranti, bar e gelaterie; la spiaggia si risveglia dal torpore invernale e riprende a emanare la sua caratteristica atmosfera frizzante; le pinete di Milano Marittima, Pinarella e Tagliata con spazi per attività sportive, passeggiate e giochi per i bambini. A Milano Marittima ha riaperto la Casa delle Farfalle, dalle 9.30 alle 18, per accogliere il pubblico in 500 mq di foresta pluviale fra 60 specie di farfalle tropicali, 20 specie di insetti provenienti da tutto il mondo e 100 specie di piante tropicali.

Le vie dello shopping sono tornate a rianimarsi e gli aperitivi si fanno di nuovo all’aperto, nonostante i momenti di pioggia e forte vento. Lungo il Borgomarina le case a schiera dei pescatori e le vele colorate sul porto canale accompagnano la passeggiata verso il mare. Visite guidate anche alla Salina e al Musa che, in occasione delle festività, hanno aperto le porte con momenti dedicati a tutta la famiglia.

Ilaria Bedeschi