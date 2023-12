Pioggia di donazioni per la piccola Emma

Sono state migliaia le auto che i romagnoli hanno perduto per via dell’alluvione. Per qualcuno, però, le quattro ruote sono più importanti che per altri. E’ il caso della piccola Emma, una bambina di Conselice affetta da una malattia genetica rara che, fra le altre cose, la costringe a effettuare i suoi spostamenti solo un’auto appositamente attrezzata. Il veicolo di famiglia fu però travolto dalle acque che sommersero Conselice per una decina di giorni.

La famiglia avviò immediatamente una raccolta fondi tramite la piattaforma GoFundMe: la risposta, nonostante l’emergenza alluvionale avesse coinvolta centinaia di migliaia di romagnoli, superò tutte le aspettative. Le donazioni arrivarono anche dalle altre regioni italiane: alcune da Torino, altre da Napoli. Talune avevano importi perfino a quattro cifre: si trattava spesso di elargizioni provenienti da realtà dell’imprenditoria. L’obiettivo di 36mila euro, in partenza parso ambizioso – auto di quel tipo hanno un costo decisamente superiore alle utilitarie – è stato raggiunto in tempi sorprendentemente rapidi. Dopo appena quattro giorni le donazioni avevano già raggiunto l’asticella prefissata. Venutolo a sapere, il Focaccia Group, azienda con sede a Cervia specializzata nell’attrezzare veicoli per le persone con disabilità, decise anch’esso di fare la sua parte: la famiglia della bambina era infatti in lista per un’auto di quel tipo. L’azienda si mise in contatto con loro assicurando che si sarebbe fatta carico gratuitamente delle operazioni volte a trasformare l’auto che si accingevano ad acquistare in un veicolo attrezzato.

Una storia ancor più toccante se si pensa che il Focaccìa Group aveva anch’esso subito danni a causa dell’alluvione, che nella parte occidentale di Cervia ha inferto ferite talvolta imponenti. Eppure l’impresa ha ugualmente deciso di fare la sua parte per la giovanissima Emma, che ora può di nuovo spostarsi liberamente insieme alla sua famiglia.