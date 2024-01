Pnrr e bilancio. Dibattito di Italia Viva

Italia Viva Provincia di Ravenna propone per martedì prossimo, alle 18.30 all’hotel Mattei di Ravenna, la tavola rotonda dal titolo ‘Pnrr e Legge di bilancio, ricadute su Ravenna’.

"In questo modo Italia Viva – si legge in una nota del partito – intende coinvolgere la cittadinanza su un tema ampiamente citato nelle sue linee generali ma di aspetti complicati ed in continua evoluzione quando lo si cala sulle singole realtà territoriali". Ospiti della serata saranno Marco Leonardi, docente di Economia Politica alla Statale di Milano e già Capo Dipartimento Programmazione Politica Economica nel governo Draghi, Luigi Marattin responsabile economico Italia Viva, deputato, in collegamento da Roma.

Ad introdurre la serata saranno Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Stefano Mazzetti, presidente regionale di Italia Viva e Roberto Fagnani, presidente provinciale di Italia Viva. A moderare la serata il giornalista Andrea Tarroni.