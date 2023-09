’Pomeriggio dei nonni’ con messa del vescovo

Oggi dalle 15.30 alle 18.30 a Quartolo, località che si trova tra Faenza e Brisighella, in via Faentina 154, è in programma il ‘Pomeriggio dei nonni’, iniziativa promossa dalla diocesi di Faenza e Modigliana e pensata come momento di vicinanza alle persone più anziane.

Nel corso dell’appuntamento non mancheranno musica e intrattenimento per tutti i partecipanti e inoltre alle 17 il vescovo, monsignor Mario Toso, celebrerà una funzione religiosa.