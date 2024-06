Pondi: "Al lavoro per la comunità"

Emozioni di fine corsa,

per la campagna elettorale

che si svolge a Fusignano.

La lista civica di centrosinistra "Insieme per Fusignano" che sostiene il candidato Nicola Pondi e che riunisce attorno a se il consenso di Partito Democratico, Partito Repubblicano, Partito Socialista e indipendenti racconta la propria campagna elettorale e, nel farlo, si mette a confronto con quella del candidato avversario del centro destra, Claudio Baldini. "Sentiamo la necessità di raccontare anche

e soprattutto perché abbiamo assistito a due diversi modi di intendere e fare la campagna elettorale, rappresentati dalla nostra lista e dalla lista della destra del candidato Baldini – spiega Nicola Pondi – . In primo luogo è importante dire chi si è e da dove si viene, senza ambiguità. Se dall’altra parte non viene mai fatto con chiarezza, noi lo diciamo con orgoglio. Alla base della politica ci devono essere dei valori irrinunciabili, necessari per orientarci quotidianamente nelle decisioni da prendere. Siamo una lista civica di centrosinistra fortemente radicata sul territorio e fedele ai valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione. Per noi di "Insieme per Fusignano" – sottolinea – la campagna elettorale è stata prima di tutto una preziosa occasione per costruire un dibattito serio e di contenuto con i cittadini, utile a rinsaldare quei legami che tengono insieme la comunità. Lo abbiamo fatto proponendo un lavoro di ascolto sia locale che territoriale che ci ha permesso di presentarci con un programma realmente partecipato. Non si può dire lo stesso, invece, della lista della destra che – continua – per la prima volta nella nostra esperienza locale, ha voluto creare un clima

aggressivo e di attacchi indirizzati più a colpire la sfera personale degli avversari che i contenuti proposti. Credo che questo sia il sintomo di un confronto finito ancora prima di incominciare e che ha ottenuto l’effetto di allontanare le persone dalla vita politica del proprio paese. Questo ultimo aspetto mi amareggia particolarmente perché – conclude Pondi – ogni candidato a sindaco dovrebbe lavorare prima di tutto per incoraggiare i propri cittadini a partecipare al dibattito e al voto in maniera costruttiva e responsabile".

Monia Savioli