Ponte di via Stradone Bentivoglio, al lavoro per la messa in sicurezza

Salvo imprevisti legati al meteo, la prossima settimana partiranno i lavori per la messa in sicurezza del ponte sullo scolo consorziale ‘Nuovo Tratturo’, situato in via Stradone Bentivoglio, in una zona in aperta campagna circa a metà tra Alfonsine e la frazione lughese di Voltana. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito dei ‘lavori di messa in sicurezza mediante risanamento e rinforzo dei ponti in via del Canale e in Stradone Bentivoglio ad Alfonsine’, iniziati nel 2022. Le operazioni hanno visto il completamento del primo intervento sul ponte di via del Canale situato nella parte alfonsinese di Longastrino (l’altra ricade nel territorio comunale di Argenta); lavori, il cui avvio era avvenuto nei primi giorni di novembre del 2022, che si erano resi necessari a seguito di un monitoraggio che aveva riscontrato la necessità di un intervento di messa in sicurezza che non riguardava direttamente la struttura del ponte, ma la riparazione degli elementi accessori come parapetti e guardrail. Per quanto riguarda, invece, il ponte sullo consorziale ‘Nuovo Tratturo’, si era resa necessaria una sospensione degli interventi per permettere il completamento dei lavori, lungo via Reale, sul manufatto di attraversamento del Canale dei Mulini a Taglio Corelli, al fine di non creare ulteriori disagi alla viabilità.

Terminato quest’ultimo intervento (il nuovo ponte sul Canale dei Mulini è stato riaperto al traffico veicolare lo scorso 4 novembre, a circa 13 mesi dalla chiusura), è ora possibile procedere alla ripresa dei lavori che riguardano il manufatto sullo scolo ‘Nuovo Tratturo’, che si trova in uno stato di degrado tale da non minarne la sicurezza statica ma che tuttavia necessita dell’adeguamento delle barriere laterali e del ripristino di calcestruzzi e murature, al fine di garantirne la necessaria durabilità. Il progetto ha un importo pari a 180mila euro, di cui 70mila cofinanziati mediante la misura Pnrr M2C4 I2.2 ‘Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni’; di questi, circa 108mila euro sono stati stanziati per l’intervento di messa in sicurezza del ponte di via Stradone Bentivoglio. I lavori comporteranno la chiusura della strada nel tratto interessato per un periodo di circa tre mesi e una deviazione del traffico. Coloro che provengono da Alfonsine in direzione Voltana, dovranno deviare attraverso la SP69 per poi immettersi sulla statale ‘Adriatica’ e quindi proseguire verso nord.

Luigi Scardovi