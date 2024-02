Ponte tra Lugo e Bagnacavallo, traffico riaperto da oggi

Dopo lunghi mesi di attesa, il ponte fra Lugo e Bagnacavallo apre di nuovo al traffico. A meno che le condizioni meteo non lo impediscano, gli ultimi lavori legati alla preparazione della sede per la ripresa della circolazione saranno completati in tempo per rendere fruibile la circolazione veicolare in entrambe le direzioni già dalla mattinata di oggi. L’unica eccezione grava sui mezzi di portata superiore a 44 tonnellate ai quali è interdetto il passaggio sul ponte a servizio della strada provinciale 253. L’intervento in realtà non è completamente terminato. Restano da completare i lavori di finitura che continueranno nei prossimi giorni a strada aperta. "Al momento stanno montando il guard rail – commenta Nicola Pasi, referente per infrastrutture e viabilità per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna –. Il ponte ora è stato messo in sicurezza ma il collaudo sarà effettuato a giugno quando i lavori saranno terminati completamente. L’inaugurazione ufficiale sarà quindi celebrata in prossimità o dopo quel momento". Il cantiere di manutenzione straordinaria del ponte è stato avviato il 21 giugno scorso. La nuova fase segue quella che, a fine 2022, si è aperta per effettuare gli interventi preliminari richiesti e che hanno portato alla realizzazione di saggi, alla scarifica della pavimentazione e al rafforzamento della soletta in cemento. Dopo quei primi interventi è subentrato dal giugno scorso il cantiere ora parzialmente concluso, dedicato al consolidamento della struttura. La messa in sicurezza del ponte è l’obiettivo complessivamente perseguito dai lavori avviati dalla Provincia, ente a cui è assegnata la sua manutenzione. "È possibile che per completare il cantiere possano essere effettuate chiusure temporanee – sottolinea Pasi –. Ad ogni modo saranno per periodi di durata molto breve, funzionali ad effettuare quei piccoli lavori che ancora mancano. Avevamo detto che appena ci sarebbero state le condizioni avremmo aperto il ponte per evitare il proseguire dei disagi alla circolazione. Ora è arrivato quel momento". I mezzi pesanti, di portata superiore alle 44 tonnellate dovranno ancora pazientare. "Per loro – conclude Pasi – resta il percorso alternativo che permette di raggiungere Bagnacavallo o Lugo attraverso altre direttrici, come la provinciale Macallo o la Quarantola, oppure la bretella della A14".

Monia Savioli