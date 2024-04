Crepe lungo l’arcata centrale, chiuso il ponte di Traversara

Bagnacavallo (Ravenna), 14 marzo 2017 - Ieri pomeriggio è stato chiuso il ponte di Traversara. La chiusura è stata ordinata dai vigili del fuoco a causa dell’allargarsi di due crepe sull’arcata centrale del piccolo ponte sul Lamone. Un ponte che sorge in mezzo alla campagna, a ridosso della frazione di Traversara, sul confine dei territori dei comuni di Russi, Bagnacavallo e Ravenna, e a pochi chilometri di distanza dal ponte dell’Albergone, quello sulla San Vitale chiuso da settembre. Un ponticello utilizzato fino allo scorso settembre quasi esclusivamente dai residenti di Traversara e dagli abitanti dei casolari sparsi sul lato russiano, un’opera degli anni Cinquanta, larga un metro e sessanta percorribile quindi solo da piccole auto, solo una per volta.

Un flusso di traffico ridottissimo fino a settembre, quando la chiusura della San Vitale ha riportato alla mente ai tanti automobilisti che ogni giorno si muovono fra Russi e Bagnacavallo con utilitarie, questo percorso alternativo e veloce. E l’aumento del traffico ha lasciato un segno nelle due crepe ben visibili sull’arcata centrale. Un cittadino le ha notate e così ieri i vigili del fuoco dopo un primo sopralluogo hanno vietato l’attraversamento. In settimana dovrebbe essere effettuata una verifica statica, che indicherà l’entità del danno e il tipo di lavori da effettuare per mettere il ponte in sicurezza. La sua chiusura è un problema per i residenti della zona soliti attraversarlo anche più volte al giorni per lavoro, ma anche per fare la spesa e avvalersi di altri servizi in paese: "Si aggiunge alla chiusura del ponte dell'Albergone, un disagio notevole".