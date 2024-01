Portiere notturno per un albergo del centro

Si offre un posto da sostituto di portiere notturno, entro l’11 gennaio 2024. Un albergo a 4 stelle Superior del centro di Ravenna è alla ricerca di un portiere notturno – l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – una figura professionale che si occupi di check in, check out, controlli amministrativi, prenotazioni e così via. La persona dovrà sostituire il portiere notturno nei suoi giorni di riposo, ferie, permessi o assenze. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato a chiamata, rinnovabile. La qualifica Istat è ’Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici’. Si richiede un titolo di istruzione secondaria superiore, scolastica ed extrascolastica, la conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica.