Prende fuoco il catrame sul tetto. Si alta una fiammata altissima

Si è risolto fortunatamente senza feriti l’incendio divampato ieri pomeriggio in via Aldo Bozzi, al numero civico 67. Ieri nel primissimo pomeriggio mentre alcuni muratori stavano lavorando in un cantiere sul tetto, utilizzando del catrame, quest’ultimo ha preso fuoco. La fiammata è stata altissima ed è stata vista anche a parecchi metri di distanza dal liovo in cui è divampata. Al punto che parecchi residenti della zona, dopo averla vista, insieme a un denso fumo, hanno chiamato i vigili del fuoco. Sono intervenuti con tre squadre, hanno raggiunto il tetto e hanno spento l’incendio. Nessuna conseguenza neanche per i muratori del cantiere.

