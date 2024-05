Presentata la lista dei candidati della Lega

Il gruppo della Lega lughese, parte della coalizione di centro destra che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Barone, ha presentato l’elenco dei suoi candidati alle prossime elezioni. "La lista è frutto dell’ottimo lavoro di questi anni sia in Consiglio comunale sia nelle Consulte di decentramento – sottolinea il segretario Francesco Martelli –. È formata da persone impegnate attivamente per la nostra città da anni. Tra i componenti ci sono 4 consiglieri comunali, un consigliere dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, 7 consiglieri di consulta e un presidente di consulta. Il lavoro svolto dal gruppo Lega nell’ultima legislatura è stato fondamentale per creare un progetto che avrà successo nelle prossime elezioni comunali". La lista vede i nomi di Francesco Martelli, Mattia Valgimigli, Gian Luca Scardacchi, Barbara Magnani, Luigi Pirazzini, Tatiana Pattuelli, Paolo Soldati, Francesca Tasselli, Chiara Cattani, Silvano Bertozzi, Maria Clelia Ferruzzi, Cesare Falzoni, Maria Clara Sbrendola, Everardo Sangiorgi, Gessica Dadi, Manuela Berardi e Gaspare Villa.

Monia Savioli