Presenze, campeggi meglio degli hotel

Oltre 1,6 milioni di presenze in provincia di Ravenna nel 2023, un dato che consente a questa tipologia di struttura ricettiva di superare il mondo alberghiero guardando soprattutto al mercato estero e, in particolare, a quello di lingua tedesca. Il comparto dei campeggi archivia un anno discreto e guarda con fiducia al 2024 anche sulla scorta di una buona promozione sui mercati esteri. Il punto sulla situazione del turismo all’aria aperta è stato fatto ieri a Ravenna nel corso dell’assemblea regionale di Faita Federcamping presso la sede della Confcommercio. "In regione – ha spiegato Franco Vitali, presidente regionale di Faita – al 31 ottobre 2023 si sono registrate oltre 4,51 milioni di presenze di cui il 30% provenienti dall’estero. Di fatto il settore vale l’11% delle presenze turistiche regionali con una crescita dello 0,5% rispetto al 2022 e questo nonostante l’alluvione che ha colpito la Romagna. Ma per stare sul mercato dobbiamo continuare a investire sia sulle strutture che in promozione".

E l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini ha assicurato collaborazione. "Stiamo lavorando affinché il settore dei campeggi – ha detto l’assessore – possa raggiungere entro 2- 3 anni i 6 milioni di presenze. Un obiettivo che potremo raggiungere se gli operatori continueranno a investire sul miglioramento delle strutture e una bella mano gliela stiamo dando aumentando da 20 a 45 milioni la dotazione del bando per a riqualificazione delle strutture. Si tratta di soldi a fondo perduto che sono stati oggetto di ben 360 domande".

Ma occorre spingere anche sulla promozione. "Il mercato dei campeggi – ha ribadito Corsini – vive per la gran parte di turismo estero e soprattutto di lingua tedesca. Così nel 2024 lo porteremo in importanti rassegne a Stoccarda, Berlino, Monaco e Vienna promuovendo anche gli eventi che caratterizzeranno la nostra stagione estiva".

E gli appuntamenti importanti sul territorio non mancano a partire dal Tour de France, che consentirà di portare il territorio della Romagna in tutto il mondo, ma senza trascurare l’Open di golf a Cervia- Milano Marittima, il moto gp, la notte Rosa, la Formula 1 a Imola. "Non siamo più il turismo di serie B – ha ribadito il presidente della Faita Ravenna Gianluca Bassani – e grazie al Club di prodotto riusciamo a spingere bene le strutture da Comacchio a Riccione".

Non mancano i problemi da risolvere a partire, come ha osservato il presidente di Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli, dal nuovo contratto di lavoro della categoria e dalle sempre possibili insidie che derivano alle strutture collocate in area demaniale dall’applicazione della Bolkestein.

Giorgio Costa