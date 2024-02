Prevendite al via per ErosAntEros

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per il nuovo spettacolo internazionale e multilingua di ErosAntEros Santa Giovanna dei Macelli, dal classico teatrale di Brecht, che va in scena il 24 aprile al Teatro Alighieri in un prologo straordinario di POLIS Teatro Festival 2024 in collaborazione con La Stagione dei Teatri. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Alighieri (via Mariani 2, Ravenna), aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì anche dalle 16 alle 18. Oppure online su www.teatroalighieri.org/events/santa-giovanna-dei-macelli. La settima edizione di POLIS Teatro Festival, si terrà dal 7 al 12 maggio nei principali luoghi culturali di Ravenna, mettendo al centro un German Focus.