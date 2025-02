Prezzi delle case in crescita. Centro, si compra per investire ma si sale anche in periferia

Si va da 4.100 a 800 euro al metro quadro. Un range ampio: dagli appartamenti lussuosi nuovi a quelli economici e usati, dal centro al forese fino ai quartieri periferici. Certo, Ravenna anche nel 2024 si conferma un luogo in cui il mattone costa, e dove i prezzi sono cresciuti del 2,9% nella prima parte del 2024. A dirlo è l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa in un’analisi del mercato immobiliare del nostro territorio. "Nel centro si registra una buona domanda per investimento: si affitta come casa vacanza ma anche per affittare a studenti, vista la presenza delle facoltà universitarie – scrive Tecnocasa in una nota –. Si acquistano bilocali da 130-150mila euro che si affittano a 650-700 euro al mese. In centro, dentro le mura, in via Cavour, via De Gasperi, ci sono immobili d’epoca, ristrutturati nella maggior parte dei casi. Una tipologia da ristrutturare di ampie metrature si vende da 1.700 a 1.900 euro al metro quadro. Le soluzioni ristrutturate oscillano intorno a 2.900 euro al metro quadro. Al di fuori delle mura si realizzano maggiormente acquisti di abitazione principale, spesso rivolti a immobili in ottimo stato: la zona è comoda per spostarsi anche fuori dalla città, servita da scuole e altri servizi. Una soluzione ristrutturata si acquista a 1.800-2.000 euro al metro quadro".

In zona Alberti le quotazioni sono in crescita, "sia di abitazioni principali sia di soluzioni da mettere a reddito oppure da trasformare in b&b e case vacanza", mentre nei quartieri San Rocco, stadio e ospedale "i valori sono simili e, per un buon usato, oscillano mediamente tra 1.900 e 2.600 euro al metro quadro". A Borgo Montone, invece, "sono in fase di realizzazione nuovi appartamenti il cui prezzo di vendita si attesta a circa 3.000 euro al metro quadro. Cifre più alte, 3.500 euro al metro quadro, si toccano in zona ospedale (nell’area di Borgo Nuovo) dove si stanno costruendo villette semindipendenti". Per quanto riguarda i quartieri più esterni come Ponte Nuovo e Porto Fuori "le quotazioni sono in crescita", mentre "sono stabili i valori di Classe. I prezzi salgono spinti da una buona richiesta d’acquisto da parte di persone già residenti in questi quartieri e in cerca dell’abitazione principale".

E il resto della provincia? Non stupisce che il luogo più costoso in cui comprare casa sia Milano Marittima, dove un appartamento lussuoso e nuovo vale 5.750 euro al metro quadrato. Anche l’usato della stessa tipologia mantiene buoni prezzi: circa 5.000 euro al metro quadrato. Anche Cervia ha prezzi alti: si va da 5.000 a 1.900 euro al metro quadrato, in base alla tipologia di abitazione e alla zona in cui si trova.

Le quotazioni più basse invece le troviamo a Lugo est, dove un appartamento economico usato costa 550 euro al metro quadrato: più di 10 volte in meno rispetto alle soluzioni signorili e nuove a Milano Marittima. Soluzioni economiche si trovano anche a Castel Bolognese, 600 euro al metro quadro. Sono comunque i prezzi degli appartamenti economici e usati: in molti casi, quindi, si tratta di soluzioni abitative che necessitano di una ristrutturazione. Il centro storico di Lugo ha ovviamente altri prezzi: le case signorili e nuove sono quotate (o almeno erano, perché i dati sono riferiti al 2024) 2.500 euro al metro quadro, mentre le più economiche costano 950. A Russi a seconda della tipologia di abitazione si va da 900 a 2.400 euro al metro quadro. Infine a Faenza le soluzioni più nuove e lussuose arrivano a 2.700 euro al metro quadro, mentre le più economiche erano quotate 1.000 in periferia.

Sara Servadei