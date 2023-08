Primi aiuti ai cittadini, da oggi prenotazione appuntamento online

Se nei comuni della Bassa Romagna da oggi sarà possibile prenotare l’appuntamento per presentare la richiesta di saldo per chi ha già fatto richiesta dei Pac, a Ravenna sono già partiti. Da giorni infatti i cittadini hanno la possibilità di farlo senza prima prenotare e finora sono arrivate alcune decine di richieste. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto è fissato al 30 agosto 2023, quella per la richiesta di saldo è il 31 ottobre. A Ravenna i moduli scaricabili dal sito del Comune, si possono compilare e consegnare a mano allo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30; agli uffici decentrati del forese o inviati via pec a [email protected] con oggetto ‘Alluvione: primo contributo per le famiglie la cui abitazione principale è stata allagata’. Informazioni 0544.485080, (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13). Nei comuni della Bassa Romagna, sarà invece possibile prenotare l’appuntamento per presentare la richiesta di saldo fino al 30 ottobre, tramite il link https:servizionline.labassaromagna.itAgende-Online (si potrà visualizzare solo la settimana successiva al momento dell’accesso). A ogni pratica dovrà corrispondere un appuntamento. Dal 4 settembre sarà possibile consegnare la richiesta di saldo (modulo B1), in due modalità: all’Urp del proprio Comune su appuntamento; online tramite l’apposita piattaforma (esclusivamente per chi ha presentato anche la richiesta di acconto A1 tramite piattaforma). Da oggi sarà inoltre attiva anche la piattaforma per presentare la richiesta di saldo online solo per coloro che hanno presentato anche l’A1 tramite piattaforma (https:servizionline.labassaromagna.itServizi-onlineSostegno-economico-alle-famiglie). Per richieste o problematiche relative al caricamento delle domande sul portale è possibile contattare il supporto [email protected], telefono 0545 299589 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13).

Anche per quanto riguarda l’Unione della Romagna faentina da oggi online e dal 4 settembre presso gli sportelli dedicati nei comuni dell’Unione, sarà possibile presentare le domande di saldo relative al Contributo di immediato sostegno (CIS).

La domanda potrà essere presentata solo da coloro che hanno già ricevuto la liquidazione dell’acconto. Per l’online sarà necessario accedere al portale dedicato tramite Spid, richiamare la domanda già presentata - disponibile anche per chi ha presentato la domanda cartacea o presso lo sportello - e procedere infine alla rendicontazione. La domanda potrà essere presentata anche presso gli sportelli presenti nei singoli comuni dell’Unione, dove sarà presente una postazione dedicata.