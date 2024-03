Primo atto del patto Pri-Azione. Paola Bergamo sceglie l’Edera

Primo atto del Patto federativo di Azione con il Pri. Giovedì sera infatti, nella sede ravennate dell’Edera, il segretario regionale del partito, Eugenio Fusignani, assieme a Nives Raccagni, segretaria comunale, hanno consegnato la tessera a Paola Bergamo, coordinatrice nazionale dei Liberaldemocratici Italiani, che ha aderito alla proposta repubblicana iscrivendosi a Ravenna nella storica sezione Mazzini-Guerrini. La scelta di Ravenna per Paola Bergamo, imprenditrice veneziana nel settore turistico e sportivo ed esperta di comunicazione e relazioni internazionali, già candidata indipendente alle politiche del 2022 nella lista veneta dell’allora Terzo Polo ottenendo un risultato di rilievo, è un po’ un ritorno alle origini essendo romagnola per nascita. Il nonno, Mario Bergamo, era deputato dell’Emilia-Romagna e fu l’ultimo segretario nazionale del Pri sotto la monarchia. Perseguitato politico, fu costretto all’esilio in Francia nel 1926.