"Primo incidente in via Romea. L’amministrazione intervenga"

Non stupisce l’incidente – fortunatamente senza feriti gravi – avvenuto lunedì alle 18 davanti al nuovo Mc Donald’s di via Romea Sud, a Pinarella di Cervia. "Infatti, che l’ingresso al locale della nota catena di fast food non fosse facilmente accessibile era chiaro, tanto più considerando il fatto che si trova sulla strada statale 16 con traffico a medio e alto scorrimento dove, per entrare, occorre fermarsi e bloccare l’intera carreggiata". Lo dice Cervia ti Amo in una nota. "Ancora di più se si considera che per chi procede in direzione Ravenna-Rimini è costretto a fermarsi sulla carreggiata e attraversare la corsia opposta di sinistra. E così è proprio accaduto lunedì quando un’auto ha tamponato la vettura di fronte che, probabilmente, avrebbe frenato di colpo per entrare al Mc Donald’s. Il conducente dell’auto che ha tamponato l’altra autovettura ha subito un lieve infortunio". "Non siamo mai stati contro le singole attività e mai lo saremo, ma abbiamo semplicemente richiesto all’assessore Mazzolani e all’amministrazione, di verificare con gli enti e le istituzioni competenti, la possibilità di mettere preventivamente in sicurezza quel tratto. Abbiamo per questo presentato un’interpellanza venendo però tacciati di essere "critici a fini elettorali", da chi non ha ancora compreso che segnalare e discutere dei problemi della città non è andare contro".

Ilaria Bedeschi