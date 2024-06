Profumo di nuovo. Sabbioni rilancia: "In via IV Novembre ripartiamo fra 15 giorni"

La profumeria Sabbioni di via IV novembre riaprirà completamente rinnovata fra una quindicina di giorni. Da diverse settimane infatti i locali sono al centro di un cantiere in piena attività. L’azienda aveva previsto una chiusura di circa un mese, per consentire il rinnovo totale.

"Abbiamo effettuato un intervento radicale – spiega Maurizio Sabbioni, direttore generale delle profumerie – a cominciare dall’ingresso che sarà parallelo alla strada, quindi è stata eliminata la galleria con le vetrine che c’era prima. Il lay out sarà completamente nuovo, ci saranno nuovi brand di tendenza e una serie di mobili personalizzati rispetto ad alcuni marchi". Il negozio è in via IV Novembre dal 1990, il precedente aveva avuto la sede in via Guidone per 33 anni. "Per noi – prosegue Sabbioni – è il negozio immagine, quello che ci rappresenta nel cuore della città. Per questo è stato sottoposto a quattro interventi di restyling fino ad ora. Si trova in via IV Novembre, una strada strategica: è quella che collega via Cavour a via Diaz, quella che porta in piazza del Popolo".

Cambiata tantissimo negli anni, a testimoniare anche le evoluzioni della città, via IV Novembre continua ad ospitare alcune storiche attività commerciali. Su circa trenta negozi presenti su ambo i lati, tra ristoranti, bar, negozi di abbigliamento, telefonia e altro, quattro hanno le saracinesche definitivamente abbassate da parecchio tempo.

Tra queste anche la storica boutique Argnani dal nome della titolare, appunto, Maria Argnani. Nel 2020 il negozio ha chiuso i battenti dopo quasi sessant’anni di attività. Negli anni Cinquanta quella era la via dei negozi di generi alimentari, come ricordava Maria Argnani, e infatti quando aveva deciso di aprire una boutique di abbigliamento proprio lì, i colleghi della strada l’avevano un po’ presa in giro, e le avevano chiesto cosa credeva di fare lì con quel genere di attività. Invece il tempo le aveva dato ragione.