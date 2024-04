Progetto di educazione finanziaria per imprenditori

Confartigianato della provincia di Ravenna intende promuovere la diffusione di una corretta cultura finanziaria tra i piccoli imprenditori, per aiutare chi fa impresa a prendere decisioni migliori per il futuro della propria azienda e a dialogare in modo più costruttivo con banche, intermediari finanziari e altri soggetti esterni. A tal fine, Confartigianato ha aderito alla proposta di educazione finanziaria promossa da Banca d’Italia, rivolta ad artigiani e piccoli imprenditori, per la quale si è aperta in questi giorni la piattaforma per l’accesso al programma formativo ‘Scelte finanziarie e rapporti con le banche’.

Il percorso formativo è suddiviso in quattro percorsi: il rapporto con la banca; la gestione delle difficoltà finanziarie; la centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela; la finanza della piccola impresa.

La fruizione di questi percorsi, per gli associati alla Confartigianato della provincia di Ravenna, è interamente gratuita e avverrà in gran parte in auto-apprendimento online, con videolezioni, esercitazioni, test e animazioni. Al termine delle videolezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È prevista, inoltre, una parte finale in aula, volta a favorire il confronto con un facilitatore e gli altri imprenditori partecipanti, per agevolare lo scambio delle esperienze, la risoluzione dei dubbi e il rafforzamento delle competenze acquisite nella fase individuale.

Sul sito dell’associazione www.confartigianato.ra.it è pubblicato un breve video di presentazione esplicativo dell’iniziativa, nonché il form per aderire, che andrà compilato online entro e non oltre il prossimo venerdì 31 maggio 2024. Successivamente gli interessati saranno ricontattati e saranno loro inoltrate le necessarie istruzioni per la registrazione e l’accesso all’apposita piattaforma di e-learning per la fruizione dei corsi online.