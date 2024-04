Proroga al 15 luglio per l’invio del rapporto parità uomo-donna Confartigianato annuncia la proroga al 15 luglio 2024 per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, come previsto dalla Legge 162/2021, per le aziende con più di 50 dipendenti. Maggiori dettagli su www.confartigianato.ra.it.