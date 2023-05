Pulcinella protagonista

Ultimi giorni per la 48esima edizione di Arrivano dal Mare! Oggi a Ravenna, oltre alla mostra Puppets 4.0, aperta al pubblico dalle 10 alle 18 al Mar, saranno numerosi gli appuntamenti a teatro. Alle 16 verrà recuperato alle Artificerie Almagià lo spettacololaboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni ’La storia di Q’, a cura del danzatore sardo Alessandro Carboni (l’evento era previsto il 21 maggio). Un appuntamento di grande rilievo e in un formato davvero particolare sarà l’anteprima nazionale di Drone Tragico, della compagnia ormai storica Teatrino Giullare: lo spettacolo ripercorre con l’utilizzo di avanzate tecnologie video e di proiezione le vicende dell’Orestea di Eschilo secondo la traduzione di Pier Paolo Pasolini. Lo spettacolo, per il pubblico adulto, sarà allestito al Planetario di Ravenna, in doppia replica alle 17.30 e alle 20.

Alle 18.30 appuntamento con il pubblico delle famiglie per il Pinocchio di Teatro del Drago, spettacolo cult della compagnia ravennate, organizzatrice del Festival, che vanta più di mille repliche in tutto il mondo. La giornata si chiude con ’Once upon a time. Il Museo della Fiaba’, dell’autrice, scenografa e costumista Premio Ubu Emanuela Dall’Aglio, che nei panni della dottoressa Galina Cicova accompagnerà il pubblico di grandi e piccini alla scoperta dei “reperti” delle fiabe più famose di sempre. Il Festival si chiude domani alle Artificerie Almagià con una mattinata dedicata a uno dei personaggi italiani più famosi in tutto il mondo, Pulcinella: in scena alle 10 lo spettacolo di Commedia dell’Arte ’Pulcinella, Arlecchino e la città fantastica’ della giovane OfficinaCommedia. A seguire, alle 11, sarà ospite del Festival il grande maestro guarattellaro Bruno Leone, con lo spettacolo ’Le mie prime guarattelle. Pulcinella racconta Pulcinella’, che ripercorre la biografia dell’artista e, insieme, la biografia di Pulcinella stesso, in un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio. Lo mattinata si chiuderà con la presentazione del libro ’Le guarattelle’, sempre di Leone. Info: www.arrivanodalmare.it; prenotazioni: 3926664211