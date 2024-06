"Pulizia dei tombini, un ps adeguato e economia più forte"

Enrico Randi è candidato della lista ‘Noi con Enrico Randi’.

La sicurezza idrogeologica del territorio è al centro dei pensieri dei lughesi dal 2023. Cosa è necessario fare per recuperare la tranquillità?

"Fare pressione su Hera perchè pulisca fogne e tombini di cui è responsabile; lavorare di concerto con il Consorzio di bonifica affinchè tutti i fossi siano correttamente puliti. Noi vogliamo, inoltre, lasciare la possibilità ai privati di portarsi via tutta la legna che vogliono dagli alvei dei fiumi senza nessun tipo di permesso o inutili pratiche burocratiche; vogliamo trovare un accordo con le imprese che riutilizzano legname e altre materie prime simili, in questo modo il comune può addirittura trarre profitto dalla pulizia dei fiumi. Serve terminare tutti i lavori per le vasche di laminazione. Predisporremo un piano di emergenza che preveda la costituzione di servitù di allagamento su terreni privati che possano contenere le acque in caso di allagamento".

Parliamo di sanità: come si può migliorare?

"Per quanto riguarda la sanità pubblica vogliamo un ospedale in grado di servire un bacino di più di 100 mila persone, ossia tutta la Bassa Romagna. Il pronto soccorso deve essere adeguatamente dimensionato e deve essere in grado di poter gestire almeno il 90% di tutte le emergenze senza necessità di trasferimenti, che nei casi più estremi fanno la differenza tra la vita e la morte. Il reparto di maternità deve poter gestire parti di ogni tipo. Per quanto riguarda la sanità privata possono agire come preferiscono senza limiti imposti dal comune, possono liberamente costruire ospedali cliniche, ambulatori, centri diagnosi".

Il rilancio di Lugo da cosa passa esattamente?

"Il rilancio lughese passa inevitabilmente da un’economia forte: più posti di lavoro, migliori stipendi, più possibilità di consumo interno per le famiglie, più consumatori che vengono da fuori, più ristrutturazioni e quindi più abitazioni disponibili per chi viene a lavorare a Lugo, più parcheggi, più possibilità di intrattenimento (eventi, locali, luigi adibiti a svago e sport), meno burocrazia e tasse per chi vuole intraprendere".