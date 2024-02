"Puntiamo ai mercati svizzero e svedese"

Incontro dedicato al turismo quello di ieri mattina nella sede di Confcommercio Ascom Cervia, dove la neonata Fondazione ‘Cervia In per il Turismo’ ha presentato alcune delle strategie messe in campo per il 2024 alla volta della conquista di mercati esteri e con investimenti, seppur piccoli, che rappresentano una grossa novità per la città tramite i quali, si auspica, si possa generare un aumento significativo di presenze nella stagione che sta per avviarsi. La maggior parte dei turisti, infatti, si sta già muovendo per prenotare le ferie estive e, dunque, le attività di promo commercializzazione sono già iniziate.

L’idea è soprattutto quella di creare presenze anche nei cosiddetti ’mesi spalla’, cioè quei mesi che precedono e seguono la stagione balneare. Come spiegato dal presidente della Fondazione Luca Sirilli "i progetti di promo commercializzazione per il 2024 sono diversi. Alcuni riguardano segmenti specifici di clientela: abbiamo creato un progetto riguardante il welfare aziendale tramite la gift card di Cervia-Milano Marittima su una piattaforma che conta un bacino di 6 milioni di utenti per una grande visibilità. Sta poi nascendo il portale Discover Cervia per campagne di digital marketing. Il portale racconterà l’intera città di Cervia con la descrizione delle 4 località. Le strutture ricettive che hanno aderito al Consorzio Welcome Cervia avranno una maggiore visibilità con un’area dedicata come benefit per il loro supporto. Rispetto alla vecchia ‘Cervia Turismo’, ‘Cervia In’ non ha più le commissioni del 10%. Per questo è importante aderire al Consorzio. Da pubblico arrivano importanti contributi, altri ne arrivano dalle altre parti fondatrici della Fondazione ma poi è importante che anche i singoli albergatori ci aiutino in questa grande operazione".

Nelle campagne di sponsorizzate per il 2024 "investiremo 90.000 euro perché abbiamo vinto un bando sulla digitalizzazione. Sono pochissimi per una destinazione, ma fino a ieri gli investimenti erano pari a zero. Già questo è un cambio di rotta. Un altro progetto è la partnership con Expedia dove abbiamo creato due campagne per promuovere la località in due specifici mercati: mercato svizzero, in lingua tedesca, e quello svedese. In questa operazione abbiamo investito 20.000 euro. Normalmente si tratta di operazioni che vengono dalle Regioni o dalle destinazioni europee più importanti. Il fatto che lo faccia una città è una grande novità quasi unica possiamo dire". Buoni anche i dati sulle adesioni al consorzio Welcome Cervia. "Sono 70 gli alberghi che hanno già aderito al Consorzio. Dobbiamo rendere prenotabili le strutture della località nella principale piattaforma del mondo che si affaccia su mercati internazionali. Camere di hotel che, se si muovessero in autonomia non sarebbero facili da intercettare".

Ilaria Bedeschi