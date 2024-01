Quadretti e la storia della saponificatrice

Oggi alle 18.30 presso Caffè Nove100 (corso Mazzini 69, a Faenza), il Cineclub Il Raggio Verde invita alla presentazione del nuovo progetto del regista forlivese Alessandro Quadretti.

Durante la serata, il regista presenterà la sceneggiatura del suo nuovo lavoro “Io, la Saponificatrice” e saranno proiettati rari filmati d’archivio.

L’ingresso è libero.”Io, la Saponificatrice” è una sceneggiatura ambientata nel 1970: a Bologna, una giovane e ambiziosa antropologa criminale, Virginia, scopre che la famosa Saponificatrice di Correggio è ancora viva, internata in manicomio a finire i suoi giorni. Decisa a cogliere l’occasione per applicare in Italia le nuove teorie del profiling criminale, piega le resistenze del suo ambiente accademico e la raggiunge per intervistarla.