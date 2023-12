Qualità della vita, la classifica. Ravenna scende al 34esimo posto. Ma è prima per i giovani

Ravenna al 34° posto davanti a Forlì (39) e Rimini (51). La città dei mosaici vince la gara romagnola nella classifica della qualità della vita de Il Sole 24 Ore ma tutte e tre le realtà provinciali perdono posti in classifica: Ravenna ne lascia sul terreno 4, Forlì-Cesena 6 e Rimini 5. Dai dati emerge come Ravenna vada bene sul fronte cultura e tempo libero (sia addirittura quarta in Italia per numero di spettatori agli eventi), eccella per la qualità della vita dei bambini (terzo posto in Italia) ma sia quartultima in Italia, per mortalità da incidenti stradali (104° posto su 107) e sia invece ben posizionata per qualità della vita delle donne. Un podio nazionale Ravenna lo conquista, risulta prima per qualità della vita dei giovani: tra i 12 parametri concerti, sport all’aperto, nozze, primo figlio. Se si va ad analizzare il dettaglio dei risultati si vede come in fatto di ricchezza e consumi Ravenna si piazzi al 47° posto e perda ben 9 posizioni (sono molto alti i canoni medi di locazione, 90esima posizione e i tempi medi di vendita del residenziale, 99° posto). In tema di affari e lavoro, invece, Ravenna sale al 29° posto guadagnando 11 posizioni, ma è quintultima in Italia per imprenditorialità giovanile. "Come Camera di commercio di Ferrara Ravenna – spiega il presidente Giorgio Guberti – stiamo facendo bandi e incontri con le scuole e l’impegno ci sta dando ragione perché al 1° ottobre le imprese giovanili erano 2.469 e in un anno sono cresciute di 44 unità, +1,8%, laddove a livello nazionale il dato è negativo del 3,5%". Bene le imprese straniere (15esima) e le start up innovative (34esima); male il gender pay gap (la differenza percentuale della retribuzione media annua per le donne rispetto agli uomini), con Ravenna 83esima in Italia. In fatto di demografia, società e salute (un indicatore che aggrega dal quoziente di natalità all’indice di solitudine), Ravenna è al 27° posto (perde 8 posizioni) ma con un buon saldo migratorio, cioè con una attrattività di persone che la colloca al 4° posto in Italia.

Sul fronte ambiente e servizi Ravenna è al 44° posto ma al terzo posto in Italia per qualità della vita dei bambini mentre è quintultima in Italia sui progetti del Pnrr . "Si tratta di un dato – spiega l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Annagiulia Randi – che fa riferimento al numero dei progetti piuttosto che alle risorse. A livello comunale abbiamo chiesto 80 milioni. Non conta il numero dei progetti, conta il totale dell’investimento finanziato". Note dolenti sul fronte giustizia e sicurezza con Ravenna all’81° posto in forte peggioramento e con una posizione fortemente negativa, quartultima in Italia, per mortalità da incidenti stradali. A pesare sono, ancora una volta, i furti in abitazione (91esimo posto) ma anche riciclaggio e impiego di denaro (100° posto), le estorsioni (80esima), i furti con destrezza (77esima), le rapine in strada (74esima) e i delitti informatici (70esima).

Ravenna eccelle in fatto di cultura e tempo libero e conquista il 12° posto in Italia migliorando di 5 posizioni (ma è quarta se si guarda ai soli ingressi agli spettacoli). Patrimonio museale e partecipazione elettorale la collocano all’ottavo posto, è 17esima per l’offerta culturale, 27esima per l’indice di lettura, 34esima per i ristoranti. Sul fronte della qualità della vita delle donne (indicatore che tiene conto di speranza di vita, imprese femminili, amministratori comunali e di impresa e violenze) Ravenna si piazza al 35° posto in Italia.

Giorgio Costa