Quando rivolgersi alla struttura?. Ecco l’elenco dei sintomi

Quando accedere al Cau? Per problemi ’a bassa soglia’, lievi. Ovvero in caso di mal di testa con dolore lieve o moderato, ustioni minori e solari, disturbi visivi, contratture muscolari, dolore all’occhio, dolore alle articolazioni, irritazione da lenti a contatto, diarrea (no sangue), occhio rosso con secrezioni o congiuntivite, disturbi anali, trauma all’occhio senza disturbi visivi, dolore addominale lieve o moderato, corpo estraneo nell’orecchio, dolore al fianco, dolore all’orecchio, nausea e/o vomito ripetuto, riduzione dell’udito/tappo di cerume, mal di schiena/lombalgia, sangue al naso, bruciore o difficoltà a urinare, mal di denti, ostruzione o sostituzione di catetere vescicale, problemi post estrazione dente, agitazione in stato ansioso noto, torcicollo, febbre, tosse/raffreddore/mal di gola, medicazioni e rimozione di punti, traumi lievi agli arti, piccole ferite, prurito, arrossamento della cute, variazione glicemica, punture di insetto o morso di animale e variazione della pressione.

In caso di dolori toracici, difficoltà respiratorie, cefalee inusuali, dolori addominali severi e sintomi riconducibili a disturbi neurologici acuti è sempre necessario attivare il 118. Se vi presenterete al Cau, gli infermieri lo faranno per voi.