Quarant’anni fa il gasdotto algerino

A fine 1983 varcò i confini della Romagna, all’altezza di Tredozio, il gasdotto mediterraneo, meglio noto come gasdotto algerino. I lavori di scavo per piazzare i grossi tubi procedettero spediti e nell’aprile del 1984 raggiunsero l’alto territorio ravennate, per poi proseguire verso la pianura faentina dove il serpentone arrivò a luglio.

La condotta, lunga oltre 2200 chilometri, collega Hassi R’Mel, nel deserto algerino, con Minerbio. Il gasdotto, raddoppiato a fine anni 90, permise anche di portare il gas metano nelle aree appenniniche da Tredozio, a Modigliana a Brisighella.

A cura di Carlo Raggi