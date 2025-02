Quarto guasto in due mesi. Rotta la condotta del gas: "Non ne possiamo più"

Non finiscono i problemi per Porto Fuori. Non solo il disagio dovuto alla chiusura di via Stradone al traffico, principale via di collegamento con la città, per sei mesi, ma, per la quarta volta in due mesi e mezzo, i lavori di Anas per il rifacimento del ponte della Classicana hanno causato anche la rottura di una condotta. Quattro rotture che hanno causato problemi nell’erogazione dei servizi di base nella località. Per tre volte la rottura aveva riguardato l’acqua; ieri invece è toccato al gas. La condotta dove si è verificata la rottura è quella che passa sotto a via Classicana, accanto al ponte.

Le irregolarità nell’erogazione hanno riguardato tutta l’area di via Margotti (circa 30 utenze) e via Stradone (civici da 62 a 74 e da 67 a 79/c). Le squadre di pronto intervento di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica, sono subito intervenute per mettere in sicurezza l’area e hanno provveduto alla riparazione della rottura.

La storia si ripete: sono già tre le interruzioni dell’erogazione dell’acqua dovute a rotture accidentali. L’ultima era stata il 24 gennaio, e aveva interessato la condotta che attraversa il ponte, causando irregolarità e disservizi in tutta l’area di via Stradone. Lo stesso era successo il 16 gennaio e, prima ancora, il 6 dicembre. I residenti di via Stradone non sono stati risparmiati nemmeno questa volta.

"I cittadini non ne possono più", esordisce David Alessandrini, presidente del Comitato Cittadino di Porto Fuori. I lavori sulla Classicana, inoltre, stanno comportando per Porto Fuori la chiusura di via Stradone per un tempo stimato di sei mesi, a partire dal 19 ottobre scorso.

"I residenti sopportano in silenzio. L’anno scorso c’è stata la chiusura di via Bonifica verso il mare, durata otto mesi. Ora c’è la chiusura di via Stradone verso la città, che doveva durare 6 mesi, ma Anas ha già comunicato una proroga di 40 giorni, che diventeranno probabilmente di più. I residenti sono stanchi, per questo intendiamo chiedere un incontro ad Anas", spiega Alessandrini. Per collegare la frazione alla città, in questi mesi, è stata istituita una strada provvisoria, percorribile solo in direzione Porto Fuori dalle 6 alle 22. Un orario che i cittadini vorrebbero estendere. "L’amministrazione si è resa disponibile per un incontro sulla viabilità. Vogliamo chiedere un’estensione dell’orario di apertura della bretella provvisoria. Pensiamo, ad esempio, a chi fa i turni e finisce di lavorare alle 22: oggi non ha la possibilità di usufruirne", conclude Alessandrini.

Inrete Distribuzione Energia di Hera ricorda che in caso di urgenza – segnalazione guasti, rotture o emergenze varie – è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.666 per il servizio gas.

Lucia Bonatesta