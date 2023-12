Quindicenne accoltellato a Faenza, gravi le ferite del ragazzo

Un quindicenne di origine magrebina, che vive a Faenza, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato da un giovane, anche lui magrebino, ieri pomeriggio nella zona dell’Orto Bertoni.

Erano circa le 16.30 quando un uomo alla guida di un’auto, facendo manovra per uscire da un parcheggio in via Lacchini a Faenza, pare che abbia rischiato di investire una bambina accompagnata dal padre. Sarebbe stato questo episodio a innescare una lite tra i due uomini, entrambi di origine magrebina. Il tutto davanti agli occhi della mamma della bambina che, spaventata, dalla finestra di casa ha chiamato il figlio e il padre, rispettivamente fratello e nonno della piccola, per intervenire.

I due sono scesi in strada e il litigio si è fatto ancora più animato, in particolare con l’arrivo di un giovane sui vent’anni, anche lui di origine magrebina e amico del conducente dell’auto. Quest’ultimo aveva con sé due coltelli e la gamba di un tavolo che brandiva come armi. Proprio con uno dei coltelli il giovane, tentando di colpire il nonno della bambina, ha invece ferito il fratello della piccola, di 15 anni. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, oltre agli agenti del Commissariato di Faenza.

Il quindicenne è stato portato all’ospedale manfredo ma la ferita, tra il diaframma e l’ombelico, ha subito fatto preoccupare il medico che ha ordinato il trasferimento del ragazzino al ‘Bufalini’ di Cesena dove il ragazzino è stato subito operato e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Intanto gli agenti del Commissariato di Faenza hanno identificato il giovane magrebino che ha colpito con una coltellata il quindicenne.