Raccolta fondi per la Caritas

Grazie all’asta che lo scorso 24 dicembre ha chiuso la manifestazione ‘Il Palazzo di Natale’ promossa da Comune di Russi, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica nella bella cornice di Palazzo San Giacomo, è stato possibile raccogliere fondi da destinare alla Caritas parrocchiale. È stato possibile raccogliere 250 euro, somma che in Municipio, alla presenza del sindaco Valentina Palli, è stata consegnata da Marco Gambi, presidente Coldiretti Russi e dal coordinatore provinciale di Campagna Amica Andrea Conti a don Emanuele Casadio, vicario parrocchiale e responsabile Caritas che li impiegherà per aiutare come sempre chi ha più bisogno.