Raggira anziana e viene arrestato

Un trentenne di Napoli è stato arrestato venerdì scorso a Russi dai carabinieri della locale Stazione per truffa aggravata ai danni di un’anziana del posto. In particolare il trentenne, sfruttando un collaudato raggiro, ha prima agganciato la signora e poi si è presentato per depredarla. Ma i militari erano ben appostati e lo hanno bloccato in flagranza di reato. Ieri mattina il giovane è stato portato in tribunale. Una volta qui davanti al giudice, ha precisato di lavorare come barista, di vivere a Napoli e di non avere nessun aggancio con il territorio ravennate. Ha poi aggiunto di essere arrivato giusto venerdì mattina senza sapere spiegare bene la ragione. Quindi si è avvalso della facoltà di non rispondere limitandosi a dire di essere dispiaciuto e di avere sbagliato. Da ultimo, con l’avvocato Sandra Vannucci ha patteggiato 8 mesi e 400 euro di multa con pena sospesa. Sul suo conto esiste solo un precedente di polizia analogo e recente.