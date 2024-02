Ravenna cade contro Bologna

Ravenna Pallanuoto

4

Rari Nantes Bologna

12

(0-5; 2-7; 2-9)

RAVENNA: Natalino, Cimatti, Amore, Merlo (1), Giulianini (1), Baroncelli, Bandini (1), Valentini, Ciccone (1), Caputi, Agatensi, Gentile. All.: Cukic.

BOLOGNA: Sgobbi, Negrini, Senigalliesi, Fadda (2), Cadaleta (2), Cenni (3), Schettino (2), Ferretti (1), Fabbri (1), Montroni, Patria (1), Stanghellini, Caranti. All.: Viola.

Sconfitta casalinga per la Ravenna Pallanuoto contro la Rari Nantes Bologna, grande favorita per la promozione. Anche quest’anno, la formazione ravennate si presenta come una delle più giovani del campionato di serie C e schiera alcuni nuovi elementi Lorenzo Ponti, centroboa, e Eugenio Natalino, portiere, entrambi provenienti da Forlì, trovandosi quindi in difficoltà contro le formazioni più esperte.

Proprio l’esperienza ha fatto la differenza nel match con i felsinei, bravi a chiudere avanti 5-0 la prima frazione, vantaggio poi gestito fino alla fine.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – afferma l’allenatore Vladimir Cukic – e così è stato. Di sicuro, l’impegno dei ragazzi c’è stato, ma abbiamo commesso troppi errori anche e soprattutto perchè eravamo spesso in affanno".

Ravenna è tornata in vasca già ieri sera alle 21.30 nel recupero della prima di campionato con Modena, gara in programma alla piscina Gambi.