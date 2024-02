RavennAntica for kids, appuntamenti per i bambini

Dal 17 febbraio, e per tutti i sabati fino al 13 aprile, torna ’RavennAntica for Kids’, la rassegna dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni a cura della sezione didattica di RavennAntica. Gli appuntamenti, suddivisi tra Casa Dante e il Museo Classis, propongono laboratori dedicati al Sommo Poeta e alla sua Divina Commedia e laboratori legati ai miti greci e all’archeologia. Si comincia sabato prossimo, alle 15.30 a Casa Dante, con ‘Un viaggio da paura!’, laboratorio grafico creativo per realizzare alcune delle figure mitologiche che popolano la Commedia. Sabato 24 febbraio verrà invece riproposta ‘Una notte al museo’, un’esperienza per conoscere e scoprire, in modo divertente, la collezione museale del Classis Ravenna cimentandosi in mitologiche avventure. Info e prenotazioni: 0544-473717, prenotazione obbligatoria. Tariffa 9 euro a bambino, accompagnatori gratuito.