Record store day. In arrivo il 45 giri degli Herba mate

Tra i Grateful Dead e i Jamiroquai: nel catalogo del Record Store Day il nome degli Herba Mate compare, in ordine alfabetico, fra quelli di alcuni giganti della musica. La storica band di Castel Bolognese manderà infatti alle stampe il prossimo 20 aprile, in occasione della giornata dedicata ai negozi di dischi, un singolo che porta la firma di un’etichetta ‘monumento’ per la musica leggera romagnola: si tratta infatti del ritorno alle pubblicazioni, dopo quarantun anni dall’ultima produzione, della Edig, che pubblica il singolo come Casa del disco/Edig, con al timone Livia Fagnocchi della Casa del disco, nipote del fondatore della casa discografica che fra il ‘66 e l’83 diede alle stampe dischi beat, di classica-leggera, oltre al liscio dell’Orchestra Castellina-Pasi.

Una casa editrice poliedrica, come accadeva spesso nel periodo, che lasciò un segno indelebile nel panorama discografico locale. Sul 45 giri, stampato in 300 copie limitate e numerate a mano, compaiono il nuovo singolo degli Herba Mate, ‘Boogie Mouse’ – che anticipa l’uscita in autunno del loro quarto album, intitolato ‘Bolide’ – e una nuova versione di ‘Sì è lei’, brano shake/beat della band di culto ’The Blackmen’, scritto da Leo Ceroni e Angelo Galletti, che lo pubblicò per la Edig nel 1966.

"Abbiamo voluto in qualche modo riesumare la storica etichetta con quel brano del ‘66, facendolo reinterpretare a un gruppo che sapesse rielaborarlo – spiega Livia Fagnocchi –. La nostra mente è andata subito agli Herba Mate, che hanno scelto quel brano fra una rosa di canzoni candidate, rielaborandolo ovviamente in chiave stoner, con la collaborazione del sassofonista Gianni Perinelli. È un omaggio alla mia famiglia ma anche alla Casa del disco, che compie quindici anni, sostenuta da un pubblico che continua a cercare dischi anno dopo anno".

Compleanno speciale anche per gli Herba Mate: il trio, che vede Alessandro Treré a voce e basso, Andrea Barlotti alla chitarra ed Ermes Piancastelli alla batteria, festeggia i dieci anni dalla loro storica collaborazione con i californiani Fatso Jetson. ‘Boogie mouse’ uscirà anche in versione digitale e come videoclip, curato dall’illustratore e animatore Davide ’Bart’ Salvemini, che ha disegnato la grafica del disco.

