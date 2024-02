Regolamento Ig no food. L’8 febbraio un convegno Giovedì 8 febbraio, il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ospiterà un convegno sul Regolamento UE per la protezione delle IG artigianali e industriali. Confartigianato, tramite il proprio Ufficio Affari Europei, sta lavorando per valorizzare l'identità delle produzioni artigiane. Tra i partecipanti, l'Europarlamentare Alessandra Basso e i presidenti di Confartigianato provinciale e regionale. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.confartigianato.ra.it.