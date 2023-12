Rete del gas ‘sotto i ferri’, modifiche alla viabilità

A Faenza, per lavori di manutenzione alla rete del gas, che interesseranno parte dell’area d’intersezione di piazza Fratti/viale Marconi/via Batticuccolo/via Lapi/corso Matteotti, sono previste alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 8 di lunedì 8 gennaio 2024 alle 18 di venerdì 12 gennaio (o comunque fino al termine degli interventi): per i veicoli provenienti da viale Stradone c’è il restringimento della carreggiata da due a una corsia in piazza Fratti e dunque il divieto di svolta a destra (verso viale Marconi); per i veicoli circolanti in via Lapi c’è il divieto di svolta a sinistra (verso viale Marconi).

Infine, per i veicoli che circoleranno in corso Matteotti è previsto l’obbligo di svolta a destra (in direzione viale Stradone, con divieto di proseguire dritto verso viale Marconi o svoltare a sinistra verso via Batticuccolo).